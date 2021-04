(Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale coronavirus nuovi casi in Italia dal bollettino di ieri nelle24 ore 23649 contatti contro i 22904 di mercoledì Hai rotto il sangue 1 501 il tasso di positività scende al 6,6% diminuiscono i ricoveri ordinari meno 231 in terapia intensiva meno 22 ma in 14 regioni le terapie Intensive Sono sopra la soglia critica portando il tasso nazionale di occupazione al 41% nella prima la 24 e 30 marzo diminuiti i contatti meno 5,9 % ma aumentate le vittime più 4,8% Secondo cifre della Gilda e nel Quarto trimestre 2020 il reddito delle famiglie italiane e del 1,8% rispetto al trimestre precedente ai consumi finali del 2,5% la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 15,2% lo rende noto l’Istatsento che nello stesso periodo la pressione fiscale ha raggiunto il 52% il dato più alto dal Quarto trimestre del 2014 è in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il vid… - fanpage : Papa Francesco fa visita ai poveri che hanno ricevuto il #vaccino in Vaticano #venerdìsanto - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - Ansa_Fvg : Calcio: Gotti 'sosta anomala, lavorato con tutto il gruppo'. Tecnico Udinese: 'Pronti ad affrontare le ultime dieci… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

Anna Pettinelli va fuori di sé e inveisce contro Aka: ' Sono incaz*** nera '. Pochi minuti fa, è terminato il daytime del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo gli spoiler usciti ieri sera in ...Come annunciato si sta concludendo la fase della campagna dedicata alla categoria over 80, quindi si stanno compiendo leverifiche per recuperare tutti coloro che hanno aderito". "Riceviamo ...Google è morto, Facebook pure e anche noi di Affaritaliani. non ci sentiamo molto bene?... Potremmo usare la celebre frase ...La curva dei contagi non accenna a perdere forza: altri 133 nuovi casi di Coronavirus ad Arezzo e provincia registrati oggi, venerdì 2 aprile ...