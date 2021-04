Sui device Amazon Fire TV l’app discovery+ | prezzi abbonamento

(Di venerdì 2 aprile 2021)arriva sui dispositiviTV per un intrattenimento ancora più ricco. Il servizio è arrivato in Italia ad inizio anno, a partire daiiOS e Android, Google Chromecast con Google TV, Android TV e Chromebook. I contenuti disponibili fanno parte delle categorie lifestyle, crimine, natura, avventura e intrattenimento generale. L’ecosistema presto includerà anche un pacchetto sport con l’offerta di Eurosport, incluse le principali gare di ciclismo, tennis, basket, motori ed i Giochi Olimpici di Tokyo. Per scaricaresui dispositiviTV non bisognerà fare altro che recarsi nella sezione ‘Trova’ dell’interfaccia utente, e digitare il nome ...

Advertising

dade494 : RT @macho_morandi: Questo dinosauro pensa ancora che le persone guarderanno la tv,quando il 90% fa tutto tramite device, app e smart. Prest… - YBah96 : RT @macho_morandi: Questo dinosauro pensa ancora che le persone guarderanno la tv,quando il 90% fa tutto tramite device, app e smart. Prest… - enrygattoj12 : RT @macho_morandi: Questo dinosauro pensa ancora che le persone guarderanno la tv,quando il 90% fa tutto tramite device, app e smart. Prest… - battitomilan7 : RT @macho_morandi: Questo dinosauro pensa ancora che le persone guarderanno la tv,quando il 90% fa tutto tramite device, app e smart. Prest… - _IlBoris : RT @macho_morandi: Questo dinosauro pensa ancora che le persone guarderanno la tv,quando il 90% fa tutto tramite device, app e smart. Prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui device

OptiMagazine

Disney+ arriva su Sky Q edispositivi NOW Offerte in evidenza Disney+ 8,99 /mese con SOStariffe.anche nei dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box andando ad ampliare il parco app dei duedi ...... con sconto del 30% rispetto al listino pubblicato sul sito TrenDevice -/Mac di cortesia mentre il vostro è in riparazione: in attesa della riparazione vi forniamo unsostitutivo. - ...promuovere, attraverso i canali di Advunite questa interessante mission presso le agenzie di viaggi italiane con pubblicazioni sui giornali e siti di categoria. “Questa iniziativa - ha detto Iris ...Quarta puntata per il format ideato dai Sud Urban Grill, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone. Lunedì 5 aprile alle ore 21 sul canale youtube "Sud Urban Grill", in un appartamento in pieno ...