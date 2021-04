Salvini: “Aprile in rosso è sequestro di persona. Se la situazione lo consente, bisogna riaprire, non c’è Speranza che tenga” (Di venerdì 2 aprile 2021) Salvini attacca il ministro Speranza: “Non è possibile che lui o Franceschini vedano solo rosso”. ROMA – Nuovo scontro tra Salvini e il ministro Speranza. Il leader della Lega è ritornato ad attaccare il titolare della Salute in un intervento ai microfoni di 7Gold. “Tenere chiusi gli italiani dopo Pasqua sarebbe un sequestro di persona – le parole del leader di via Bellerio, riportato da La Repubblica, – chiederò un incontro al premier Draghi . Non è possibile che se Speranza o Franceschini vedano rosso, tutta l’Italia debba essere rossa. bisogna riaprire dove la situazione lo consente, non c’è Speranza che ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021)attacca il ministro: “Non è possibile che lui o Franceschini vedano solo”. ROMA – Nuovo scontro trae il ministro. Il leader della Lega è ritornato ad attaccare il titolare della Salute in un intervento ai microfoni di 7Gold. “Tenere chiusi gli italiani dopo Pasqua sarebbe undi– le parole del leader di via Bellerio, riportato da La Repubblica, – chiederò un incontro al premier Draghi . Non è possibile che seo Franceschini vedano, tutta l’Italia debba essere rossa.dove lalo, non c’èche ...

