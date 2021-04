Sacchi pieni di documenti abbandonati in strada: incivile beccato dalle telecamere (VIDEO) (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Superiore (Sa) – “I cittadini come la persona che si vede nel VIDEO ripreso dalla telecamera nascosta sono coloro che macchiano il senso civico della maggioranza della comunità e che danneggiano il servizio di raccolta differenziata”. Così il sindaco Giovanni Maria Cuofano, sulle immagini che ritraggono un uomo sulla sessantina mentre si disfa di circa quindici Sacchi neri da 120 litri contenenti documenti e rifiuti riconducibili, stando alle primissime indagini avviate dalla Polizia Locale, ad un’azienda edile di Nocera Superiore. Le immagini sono state riprese da una telecamera nascosta in via Garibaldi, a Nocera Superiore. In pieno giorno un uomo deposita una dietro l’altro circa 15 buste nere, non utilizzabili in base al regolamento comunale della raccolta differenziata. All’interno sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Superiore (Sa) – “I cittadini come la persona che si vede nelripreso dalla telecamera nascosta sono coloro che macchiano il senso civico della maggioranza della comunità e che danneggiano il servizio di raccolta differenziata”. Così il sindaco Giovanni Maria Cuofano, sulle immagini che ritraggono un uomo sulla sessantina mentre si disfa di circa quindicineri da 120 litri contenentie rifiuti riconducibili, stando alle primissime indagini avviate dalla Polizia Locale, ad un’azienda edile di Nocera Superiore. Le immagini sono state riprese da una telecamera nascosta in via Garibaldi, a Nocera Superiore. In pieno giorno un uomo deposita una dietro l’altro circa 15 buste nere, non utilizzabili in base al regolamento comunale della raccolta differenziata. All’interno sono stati ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sacchi pieni di documenti abbandonati in strada: #Incivile beccato dalle telecamere (VIDEO) **… - TizianoMulier10 : @Valerio67313912 @n9ve2 @CampioneOmaggio No lo dicono in tanti. Ma poi vedi Pep e ti smentisce vedi Klopp e ti smen… - kitbbr : siamp sacchi pieni di organi organi fatti di tessuto tessutp di cellule cellule con nucleo nel nucleo dna dna molec… - oggitreviso : Treviso, abbandona sacchi pieni di indumenti per strada: 800 euro di multa - negromanten1 : @BSanturbano @valy_s @cris_cersei @borghi_claudio @WittgensteinThe @JackFra9 @loren_ch @VaeVictis Il lockdown se lo… -