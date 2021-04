Rosso e arancione: come cambiano i colori delle regioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Rosso e arancione: il cambio di colore delle regioni Nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile, la cabina di regia che riunisce ministero della Salute e Cts deciderà sul cambio di colore delle regioni italiane. In base al decreto Covid del governo, la fascia gialla è stata momentaneamente sospesa: dunque tutte le regioni sono e restano in fascia arancione o rossa. Dovrebbe essere solo la Campania, a cambiare fascia di rischio passando dal Rosso all’arancione, anche se qualche speranza c’è anche per il Veneto. La Siciliainvece rischia un aumento delle restrizioni con la zona rossa. Il cambio di colore deciso oggi sarà però operativo a partire da martedì 6 aprile. Da domani, 3 aprile, fino al 5 aprile, ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021): il cambio di coloreNella giornata di oggi, venerdì 2 aprile, la cabina di regia che riunisce ministero della Salute e Cts deciderà sul cambio di coloreitaliane. In base al decreto Covid del governo, la fascia gialla è stata momentaneamente sospesa: dunque tutte lesono e restano in fasciao rossa. Dovrebbe essere solo la Campania, a cambiare fascia di rischio passando dalall’, anche se qualche speranza c’è anche per il Veneto. La Siciliainvece rischia un aumentorestrizioni con la zona rossa. Il cambio di colore deciso oggi sarà però operativo a partire da martedì 6 aprile. Da domani, 3 aprile, fino al 5 aprile, ...

Advertising

massimocajati : @borghi_claudio Si continua a rispondere con razionalità ad una cosa che non è razionale. Quando speranza dice che,… - giorgiozanchini : Covid. La nuova mappa Ecdc: in “rosso” scuro sei regioni e una PA. In arancione solo la Sardegna - Quotidiano Sanit… - AfinetAlberto : RT @Giusylo3: È incredibile oggi ho scoperto che il bianco è bianco, il rosso è rosso, l’arancione è arancione ed il nero è nero... Pazzes… - maryilritorno : RT @DavelloStefano: Hanno ridotto l’Italia a due colori, arancione e rosso, per la loro completa incompetenza e inefficienza. Altro che la… - Brandolf11 : RT @ilmanifesto: TUTTA SALUTE #ilmanifesto #laprima Scontro in cdm, passa la linea Speranza: l’Italia in rosso e arancione per tutto apr… -