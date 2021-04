Roma-Lido come Baghdad: esplosioni, fiamme e passeggeri in fuga (Video) (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Panico, esplosioni, fiamme: no, non è un teatro di guerra, ma è la ferrovia ferrovia Roma-Lido che oggi intorno alle 13, ha richiesto un’intervento di urgenza dato che i oggi i cavi elettrici di alimentazione sono precipitati sui vagoni del trenino. Ovviamente, la linea è stata interrotta, con buona pace delle norme anti Covid in termini di distanziamento sociale. Roma-Lido, esplosioni e fiamme Il trenino Roma-Lido è stato bloccato, all’altezza di Tor di Valle in seguito alle esplosioni e alle fiamme provocate dal cadere della linea elettrica sui vagoni: i passeggeri sono stati fatti scendere di corsa e, cosa purtroppo molto frequente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021), 2 apr – Panico,: no, non è un teatro di guerra, ma è la ferrovia ferroviache oggi intorno alle 13, ha richiesto un’intervento di urgenza dato che i oggi i cavi elettrici di alimentazione sono precipitati sui vagoni del trenino. Ovviamente, la linea è stata interrotta, con buona pace delle norme anti Covid in termini di distanziamento sociale.Il treninoè stato bloccato, all’altezza di Tor di Valle in seguito allee alleprovocate dal cadere della linea elettrica sui vagoni: isono stati fatti scendere di corsa e, cosa purtroppo molto frequente ...

