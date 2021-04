Rifiuti, Zingaretti: “Ora Roma deve scegliere, o sarà commissariata” (Di venerdì 2 aprile 2021) VITERBO – L’ordinanza per la gestione dei rifiuti “che ho scritto ieri in realtà contiene molti elementi rivoluzionari. Innanzitutto, e lo dico a garanzia della temporaneità del conferimento in questa provincia, l’obbligo della gara europea per portarli all’estero se Roma non ce la fa a collocarli. Poi contiene l’obbligo della ricerca di accordi fuori regione su cui già stiamo lavorando per dare concretezza a questa prospettiva, prevede l’obbligo di individuazione del sito all’interno della Capitale per la discarica di Roma che è l’altro pilastro e se questo non dovesse avvenire scatteranno i poteri sostitutivi della Regione”. Tra l’altro “ci sono 7 aree già individuate- ha concluso- e su cui c’è già l’accordo fra Comune di Roma, Città metropolitana e Regione Lazio. Ora Roma deve scegliere“. Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine dell’inaugurazione di 10 nuovi posti di terapia intensiva Covid all’ospedale di Belcolle, in provincia di Viterbo. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) VITERBO – L’ordinanza per la gestione dei rifiuti “che ho scritto ieri in realtà contiene molti elementi rivoluzionari. Innanzitutto, e lo dico a garanzia della temporaneità del conferimento in questa provincia, l’obbligo della gara europea per portarli all’estero se Roma non ce la fa a collocarli. Poi contiene l’obbligo della ricerca di accordi fuori regione su cui già stiamo lavorando per dare concretezza a questa prospettiva, prevede l’obbligo di individuazione del sito all’interno della Capitale per la discarica di Roma che è l’altro pilastro e se questo non dovesse avvenire scatteranno i poteri sostitutivi della Regione”. Tra l’altro “ci sono 7 aree già individuate- ha concluso- e su cui c’è già l’accordo fra Comune di Roma, Città metropolitana e Regione Lazio. Ora Roma deve scegliere“. Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine dell’inaugurazione di 10 nuovi posti di terapia intensiva Covid all’ospedale di Belcolle, in provincia di Viterbo.

