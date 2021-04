Raoul Bova sotto choc, la denuncia: “Volevano un riscatto” (Di venerdì 2 aprile 2021) Davvero una brutta avventura per Raoul Bova, che ha voluto sfogare tutta la sua frustrazione sul suo profilo Instagram. Tutti conoscono le vicende di questi ultimi anni per Raoul Bova, dopo la morte del padre e poi quella della madre subito dopo, ha gettato l’attore in un buco nero da cui sta uscendo adesso, anche grazie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Davvero una brutta avventura per, che ha voluto sfogare tutta la sua frustrazione sul suo profilo Instagram. Tutti conoscono le vicende di questi ultimi anni per, dopo la morte del padre e poi quella della madre subito dopo, ha gettato l’attore in un buco nero da cui sta uscendo adesso, anche grazie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

smilexlou_ : @xnymeria_ facciamo così noi ci prendiamo Raoul Bova e Cody, si? - LissyNeumair : Hanno hackerato il profilo Instagram di Raoul Bova e io pensavo di aver iniziato a seguire qualche pagina idiota per sbaglio - 21_federica : Raoul Bova è stato hackerato su instagram? - 4everMilanista : Nicola fly down che non sei Raoul Bova #uominiedonne - notinthisway : Pov: sei il te del 2011, accendi la TV e vedi Teresa Mannino e Raoul Bova che fanno la pubblicità della 3. Il tele… -