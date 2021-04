Quando c’erano i produttori pubblici di vaccini (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Unione europea sta fallendo sulle vaccinazioni. Lo dice anche la sezione regionale dell’Oms. Ad oggi, secondo la tabella di marcia, doveva essere vaccinato l’80% degli ultraottantenni e del personale sanitario. Siamo al 27% per gli uni e al 47% per gli altri. Nel frattempo, il numero giornaliero di morti e contagi rimane da paura. A Bruxelles dicono che la colpa è delle case farmaceutiche che producono poco e dei piani nazionali che non decollano. Ma davvero è solo una questione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Unione europea sta fallendo sulle vaccinazioni. Lo dice anche la sezione regionale dell’Oms. Ad oggi, secondo la tabella di marcia, doveva essere vaccinato l’80% degli ultraottantenni e del personale sanitario. Siamo al 27% per gli uni e al 47% per gli altri. Nel frattempo, il numero giornaliero di morti e contagi rimane da paura. A Bruxelles dicono che la colpa è delle case farmaceutiche che producono poco e dei piani nazionali che non decollano. Ma davvero è solo una questione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

