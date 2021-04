Per l'ambasciatore russo lo spionaggio militare contro l'Italia è solo "un caso spiacevole" (Di venerdì 2 aprile 2021) “Questo incidente suscita profondo dispiacere, così come la decisione da parte Italiana di dichiarare due funzionari persone non grate. Come ho sottolineato durante l’incontro con i vertici del ministero degli Esteri Italiano, contiamo che questo incidente non influisca negativamente sulle relazioni complessivamente costruttive tra i nostri paesi, bisogna avere uno sguardo più ampio, sono relazioni articolate che non possono assolutamente essere ridotte a singoli episodi spiacevoli”. Per l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, la vicenda di spionaggio che vede coinvolto Walter Biot può ridursi a una mera “situazione spiacevole”. Da entrambe le parti, ascoltando le parole rilasciate da Razov a RaiNews24. La relazione tra Italia e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) “Questo incidente suscita profondo dispiacere, così come la decisione da partena di dichiarare due funzionari persone non grate. Come ho sottolineato durante l’incon i vertici del ministero degli Esterino, contiamo che questo incidente non influisca negativamente sulle relazioni complessivamente costruttive tra i nostri paesi, bisogna avere uno sguardo più ampio, sono relazioni articolate che non possono assolutamente essere ridotte a singoli episodi spiacevoli”. Per l’inSergey Razov, la vicenda diche vede coinvolto Walter Biot può ridursi a una mera “situazione”. Da entrambe le parti, ascoltando le parole rilasciate da Razov a RaiNews24. La relazione trae ...

