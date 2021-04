Panico sul bus Atac ‘Ti ammazzo | mi sei salito sul piede’ | in 5 tutti minorenni contro l’autista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 aprile 2021) Erano in cinque,insieme sul busdella linea 916 quando, all’altezza di via Torrevecchia all’incrocio con Via Benedetto Aloisi, un gruppo di ragazzi è sceso alla fermata. Qui sembrerebbe che l’autobus abbia involontariamente colpito uno dei cinque giovani, sembrerebbe abbia “schiacciato” il piede di uno di loro. A quel punto, gli altri ragazzi – anche quelli che erano rimasti sul bus – hanno iniziato a dare in escandescenza seminando ilnella serata del 31 marzo scorso.sul busIl gruppetto alla fermata ha iniziato a prendere a calci l’autobus, i giovani a bordo del mezzo hanno tentato di aggredire, arrivando addirittura a minacciarlo di morte. Poi, come se non bastasse, hanno utilizzato un martelletto e hanno danneggiato l’autobus nella parte ...