MotoGP, Aleix Espargaro il più veloce nella FP1 del GP di Doha (Di venerdì 2 aprile 2021) MotoGP, le prove libere del GP di Doha. Aleix Espargaro il più veloce nella FP1. LOSAIL (QATAR) – Le prime prove libere di Doha hanno visto l’Aprilia di Aleix Espargaro davanti a tutti. Alle sue spalle la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Maverick Vinales. MotoGP, la prima sessione di prove libere del GP di Doha E’ Aleix Espargaro il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Doha. Il pilota dell’Aprilia ha preceduti di meno di un decimo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Maverick Vinales. Da segnalare anche l’ottimo quarto posto di Jorge Martin e il sesto di Danilo Petrucci. Nel mezzo un ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021), le prove libere del GP diil piùFP1. LOSAIL (QATAR) – Le prime prove libere dihanno visto l’Aprilia didavanti a tutti. Alle sue spalle la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Maverick Vinales., la prima sessione di prove libere del GP diE’il piùprima sessione di prove libere del GP di. Il pilota dell’Aprilia ha preceduti di meno di un decimo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Maverick Vinales. Da segnalare anche l’ottimo quarto posto di Jorge Martin e il sesto di Danilo Petrucci. Nel mezzo un ...

