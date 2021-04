Morte Astori, la Procura chiede un anno e sei mesi per il medico Galanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Morte Davide Astori, la Procura chiede un anno e sei mesi per Giorgio Galanti, unico imputato a processo per la scomparsa del difensore. La Procura chiede la condanna ad un anno e sei mesi per Giorgio Galanti, il medico a processo per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella camera di albergo ad Udine, dove la squadra si trovava in vista della sfida di campionato contro i friulani. Morte Astori, la Procura chiede un anno e sei mesi per Giorgio Galanti Per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021)Davide, laune seiper Giorgio, unico imputato a processo per la scomparsa del difensore. Lala condanna ad une seiper Giorgio, ila processo per ladi Davide, il capitano della Fiorentina trovato morto nella camera di albergo ad Udine, dove la squadra si trovava in vista della sfida di campionato contro i friulani., laune seiper GiorgioPer ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti #DavideAstori - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @SkySport: Morte Davide Astori, per medico Galanti chiesti 18 mesi di condanna per omicidio colposo - SkySport : Morte Davide Astori, per medico Galanti chiesti 18 mesi di condanna per omicidio colposo - _SiGonfiaLaRete : Morte #Astori, il pm chiede 18 mesi di condanna per il medico - sportli26181512 : Morte Davide Astori, per medico Galanti chiesti 18 mesi di condanna per omicidio colposo: La richiesta del pm Anton… -