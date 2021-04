MLB The Show 21 sarà su Xbox Game Pass dal day one, Sony accetta l’abbonamento di Microsoft – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) MLB The Show 21 sarà il primo gioco di Sony ad essere pubblicato su Xbox One e Series XS, ma soprattutto arriverà su Xbox Game Pass al day one.. Un piccolo Passo per un’azienda, un grande Passo per l’umanità. Parafrasando una celebre frase di Neil Armstrong, oggi scopriamo che tra Sony e Microsoft sta per accadere un qualcosa di “storico”, perlomeno per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Non solo, infatti, MLB The Show 21 sarà il primo gioco di Sony ad essere pubblicato anche su Xbox One e Xbox Series XS, ma arriverà persino su ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) MLB The21il primo gioco diad essere pubblicato suOne e Series XS, ma soprattutto arriverà sual day one.. Un piccoloo per un’azienda, un grandeo per l’umanità. Parafrasando una celebre frase di Neil Armstrong, oggi scopriamo che trasta per accadere un qualcosa di “storico”, perlomeno per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Non solo, infatti, MLB The21il primo gioco diad essere pubblicato anche suOne eSeries XS, ma arriverà persino su ...

