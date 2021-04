Marchisio | “Juve | manca alchimia Ma giusto andare avanti con Pirlo”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Del momento complicato dellantus ha parlato l’ex centrocampista Claudio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “La personalità a molti non, non c’è statatra allenatore, nuovi compagni e vecchi, a parte Chiesa e McKennie gli altri hanno avuto alti e bassi. La testa conta tanto, a fine anno bisogna farsi tutti un esame di coscienza: solo chi ha voglia di vincere e lottare deve rimanere. Ora però ci vuole unità d’intenti, per il terzo posto e per togliersi qualche sfizio negli scontri diretti. Il calo dellaè iniziato l’ultimo anno di Allegri: in questa stagione rispetto alle due precedenti èto solo lo Scudetto, ma in Champions per due anni ha rischiato di uscire agli ottavi. Il tricolore ha nascosto una discesa lenta. È...

non vuole accusare un reparto in particolare: 'Centrocampo sotto accusa? È mancata tutta ... Secondo l'ex Principino il calo della' è iniziato l'ultimo anno di Allegri: in questa ...Commenta per primo Claudiodice la sua sulla Juventus . L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato in un'intervista ... Laspazia da partite che domina solo se riesce a sbloccarle ad ...Marchisio ha analizzato duramente la stagione della Juventus: "Scudetto chiuso? Per me sì, ma anche senza quello stop sarebbe stato molto difficile. Stagione fallimentare? Sì se non andrà in Champions ...Claudio Marchisio ha vissuto prima l’era Conte e poi quella Allegri. Conosce l’ambiente Juventus meglio di chiunque altro e prova ad analizzare cosa non ha funzionato nella prima stagione con Andrea P ...