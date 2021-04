L’accanimento sul vitalizio di Del Turco è una mostruosità giuridica e umana (Di venerdì 2 aprile 2021) C’è un Maramaldo a Palazzo Madama? La Presidenza del Senato ha di nuovo deciso di sospendere il vitalizio di Ottaviano Del Turco per motivi – pare – attinenti al fatto che nei giorni scorsi il figlio Guido è stato nominato amministratore di sostegno dal tribunale competente. Poi si è saputo che l’Ufficio di Presidenza è stato convocato con questo tema all’ordine del giorno l’8 aprile. Escludendo che si sia trattato di un crudele pesce d’aprile, attendiamo fiduciosi il riesame. Le condizioni di salute di Ottaviano sono note e col passare del tempo sono addirittura peggiorate: oltre alle gravi patologie di cui è sofferente, il mio amico non è più compos sui né in grado di svolgere in autonomia le più elementari funzioni quotidiane e che richiedono, pertanto, assistenza e cure continuative. Ma nell’attesa di un atto di giustizia definitivo e stabile è ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) C’è un Maramaldo a Palazzo Madama? La Presidenza del Senato ha di nuovo deciso di sospendere ildi Ottaviano Delper motivi – pare – attinenti al fatto che nei giorni scorsi il figlio Guido è stato nominato amministratore di sostegno dal tribunale competente. Poi si è saputo che l’Ufficio di Presidenza è stato convocato con questo tema all’ordine del giorno l’8 aprile. Escludendo che si sia trattato di un crudele pesce d’aprile, attendiamo fiduciosi il riesame. Le condizioni di salute di Ottaviano sono note e col passare del tempo sono addirittura peggiorate: oltre alle gravi patologie di cui è sofferente, il mio amico non è più compos sui né in grado di svolgere in autonomia le più elementari funzioni quotidiane e che richiedono, pertanto, assistenza e cure continuative. Ma nell’attesa di un atto di giustizia definitivo e stabile è ...

