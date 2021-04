La risposta di Speranza agli attacchi di Salvini

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Anche ieri sera Matteoa Dritto e Rovescio ha attaccato il ministrocontinuado a dire che è lui a vedere “tutto rosso”. Oggi il titolare del dicastero della Salute gli risponde in un’intervista al Corriere della Sera “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice. Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, e migliaia di attività economiche, sportive o culturali, per scelta politica, non medica o scientifica, del ministro” scriveva il leader della Lega. Questa invece la replica di ...