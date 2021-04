La ciliegia da Guinness dei primati è bolognese

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Si chiama “Sweet” ed è stata creata dagli agronomi dell’Alma Mater di Bologna: è lapiù pesante del mondo con i suoi 26,45 grammi finita addirittura neldeila‘Sweet’, creata dagli agronomi dell’Alma Mater di Bologna. Non per un sapore speciale, o per un’abbuffata senza precedenti, ma per il suo peso. Con 26,45 grammi… L'articolo Corriere Nazionale.