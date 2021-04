Jannik Sinner è il secondo italiano in finale in un Masters1000. Eguagliato Fabio Fognini (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Italia in una finale di un Masters1000? Sì, è proprio vero. Jannik Sinner, classe 2001, si è reso protagonista di questo risultato a Miami (Stati Uniti), vincendo in rimonta contro il quotato spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie n.7 del seeding), dando un’altra dimostrazione della sua classe e soprattutto della propria forza mentale. Servivano nervi saldi oggi per affrontare l’iberico, centrato raramente come oggi. Il ritmo scandito da fondo da Bautista Agut ha costretto Sinner ad alzare il livello, ma solo quando lo è stato strettamente necessario. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano giocare e, come detto da Alexander Bublik in conferenza stampa, il ragazzo altoatesino si rifiuta di perdere. Una considerazione tanto semplice quanto veritiera sull’incedere dell’azzurrino sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Italia in unadi un? Sì, è proprio vero., classe 2001, si è reso protagonista di questo risultato a Miami (Stati Uniti), vincendo in rimonta contro il quotato spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie n.7 del seeding), dando un’altra dimostrazione della sua classe e soprattutto della propria forza mentale. Servivano nervi saldi oggi per affrontare l’iberico, centrato raramente come oggi. Il ritmo scandito da fondo da Bautista Agut ha costrettoad alzare il livello, ma solo quando lo è stato strettamente necessario. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano giocare e, come detto da Alexander Bublik in conferenza stampa, il ragazzo altoatesino si rifiuta di perdere. Una considerazione tanto semplice quanto veritiera sull’incedere dell’azzurrino sul ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - ABlackSwan9 : RT @ItaliaTeam_it: TU SI 'NA COSA GRANDE! ???? Roberto Bautista-Agut battuto 5-7 6-4 6-4, è FINALE per Jannik Sinner al Masters 1000 di Miam… - AromannoMichele : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzurro affron… -