Giorgio Airaudo | Mio padre e mia madre uccisi dal Covid e dalle corsie preferenziali

"Mia madre è morta ieri, all'ospedale di Rivoli, vicino a Torino. Dieci giorni dopo mio padre, che è mancato a Tortona perché non c'erano più letti per ospitarlo vicino a casa. Travolti dal Covid e dal silenzio. Se ne sono andati come migliaia e migliaia della loro generazione". Sono le parole con cui inizia l'intervento su la Stampa del sindacalista e politico Giorgio Airaudo in cui racconta la drammatica vicenda che ha colpito la sua famiglia. Airaudo spiega: Dopo averci insegnato il rispetto per le istituzioni, il dovere di combattere per migliorarle, la forza per non accontentarsi. Sono morti divisi dall'impazzimento e dalla disorganizzazione di quel sistema che invece avrebbe dovuto salvarli. La clessidra, per mia madre, ha cessato di scorrere ieri.

