Gasperini | “I Nazionali stanno bene | tranne De Roon Non so che partita sarà con l’Udinese”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro: “Difficile prevedere lacheè un’ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla ma non per questomeno pericolosa. I? Dal punto di vista fisicotutti, Deha un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare. Ieri si sono allenati in 5 su 12, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Oggi è il primo vero giorno di raduno. Ci siamo allenati, abbiamo messi un po’ di ragazzi della Primavera. Abbiamo recuperatoSutalo. Hateboer? Ha tolto il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Nazionali

Gian Piero, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: le sue ......Udinese si riparte dopo la sosta della Nazionale Dopo la sosta, il 3 aprile riparte la Serie A e si riprende da dove si era lasciato. Sabato alle 15 si sfidano Atalanta e Udinese....Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ... ora è più tranquilla ma non per questo sarà meno pericolosa». NAZIONALI – «Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un problema alla ...I due nazionali della Dea dovranno attendere l’immediata vigilia dell’incontro con i friulani per capire se saranno arruolabili da Gasperini Come riportato dall’Ansa, soltanto sabato mattina Rafael To ...