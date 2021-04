Demi Lovato rivive la sua overdose nel video di Dancing With The Devil (Di venerdì 2 aprile 2021) Demi Lovato ha riprodotto nel suo video quello che le é successo nel 2018, quando per un mix di eroina mista a Fentanyl fu trovata quasi senza vita. "Ho avuto tre ictus e un infarto dopo un'overdose" ha raccontato la cantante nel documentario per Youtube, aggiungendo: Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me. Quando mi sono svegliata ero in ospedale, mi hanno chiesto se avessi avuto rapporti sessuali consensuali. C'era un flash di lui sopra di me. L'ho visto e ho detto di sì. Solo un mese dopo l'overdose ho capito che quella notte non ero certo in uno stato d'animo per prendere una decisione consensuale. La sua continua morbosità nel volere monetizzare le sue tragedie personali ha un che di inquietante e poraccio. Il ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 2 aprile 2021)ha riprodotto nel suoquello che le é successo nel 2018, quando per un mix di eroina mista a Fentanyl fu trovata quasi senza vita. "Ho avuto tre ictus e un infarto dopo un'" ha raccontato la cantante nel documentario per Youtube, aggiungendo: Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me. Quando mi sono svegliata ero in ospedale, mi hanno chiesto se avessi avuto rapporti sessuali consensuali. C'era un flash di lui sopra di me. L'ho visto e ho detto di sì. Solo un mese dopo l'ho capito che quella notte non ero certo in uno stato d'animo per prendere una decisione consensuale. La sua continua morbosità nel volere monetizzare le sue tragedie personali ha un che di inquietante e poraccio. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Demi Lovato ha parlato dell'amicizia con Ariana Grande, spiegando perché le piace il soprannome 'Dariana' Dariana " è il nickname che i fan hanno trovato per la coppia di BFF famose Demi Lovato e Ariana Grande e la prima ha appena fatto sapere quanto adori questa unione dei loro nomi! La cantante di "Dancing With the Devil... The Art of Starting Over" lo ha menzionato durante uno ...

Demi Lovato lancia un'edizione deluxe del documentario "Dancing with the Devil" Demi Lovato torna sulle scene dopo lo stop di un anno e mezzo a seguito del triste incidente che l'ha colpita. A parlare, questa volta, non è più il gossip, ma il suo talento. La cantante e attrice ...

Demi Lovato ha parlato dell'amicizia con Ariana Grande, spiegando perché le piace il soprannome "Dariana" - News Mtv Italia MTV.IT Demi Lovato lancia un'edizione deluxe del documentario "Dancing with the Devil" Dopo l’uscita del suo ultimo album “Dancing With The Devil – The Art Of Starting Over”, Demi Lovato condivide con I fan una versione deluxe dello stesso disco. In aggiunta la bonus track “Sunset” e tr ...

Note musicali: Demi Lovato, Olivia Rodrigo e Brockhampton Il secondo singolo di Olivia potrebbe essere addirittura meglio del primo, mentre l'album di ritorno di Demi Lovato è sicuramente un grande successo.

