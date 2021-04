Demi Lovato: il video shock di Dancing With the Devil ricrea la sua overdose (Di venerdì 2 aprile 2021) Demi Lovato shock nel videoclip della canzone Dancing With De Devil, che rievoca la stora vera della sua overdose nel 2018. Demi Lovato torna sotto i riflettori con il video di Dancing With the Devil, canzone che dà il titolo al suo ultimo album, ed è un videoclip scioccante, tanto che viene introdotto, in apertura, da un disclaimer che mette in guardia dai suoi contenuti forti: dipendenza, uso di droga e abusi. Nel video, che potete vedere qui sopra, l'attrice e cantante rievoca la storia vera della sua overdose del 2018: Lovato appare sdraiata su un letto, col trucco sfatto e dei tubi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021)nelclip della canzoneDe, che rievoca la stora vera della suanel 2018.torna sotto i riflettori con ildithe, canzone che dà il titolo al suo ultimo album, ed è unclip scioccante, tanto che viene introdotto, in apertura, da un disclaimer che mette in guardia dai suoi contenuti forti: dipendenza, uso di droga e abusi. Nel, che potete vedere qui sopra, l'attrice e cantante rievoca la storia vera della suadel 2018:appare sdraiata su un letto, col trucco sfatto e dei tubi ...

