Covid, Veneto, Marche e Trento passano in arancione. Rosso per 9 Regioni: ecco quali sono (Di venerdì 2 aprile 2021) Da martedì, ovvero superato lo scoglio di Pasqua in cui tutta Italia sarà rossa, le Regioni Marche e Veneto e la Provincia autonoma di Trento passano in area arancione per le restrizioni anti Covid. Nessun alleggerimento, invece, per le altre nove Regioni attualmente in zona rossa, ovvero Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania, Calabria. La decisione è stata assunta dal ministero della Salute, sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici. I Rosso o arancione: la mappa del rischio delle Regioni Nel dettaglio, l’Istituto superiore di Sanità, nella bozza del report sulla settimana 22-28 marzo, ha chiarito che «complessivamente il rischio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Da martedì, ovvero superato lo scoglio di Pasqua in cui tutta Italia sarà rossa, lee la Provincia autonoma diin areaper le restrizioni anti. Nessun alleggerimento, invece, per le altre noveattualmente in zona rossa, ovvero Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania, Calabria. La decisione è stata assunta dal ministero della Salute, sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici. I: la mappa del rischio delleNel dettaglio, l’Istituto superiore di Sanità, nella bozza del report sulla settimana 22-28 marzo, ha chiarito che «complessivamente il rischio ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Se ho avuto il COVID posso vaccinarmi? Dopo quanto? Il presidente dell’@Aifa_ufficiale, prof. Giorgio Palù, spi… - repubblica : ?? Covid, i nuovi colori delle regioni: Veneto, Marche e provincia di Trento passano in arancione - MediasetTgcom24 : Covid, mercoledì oltre 282mila vaccinazioni in Italia: è record | Lazio e Veneto lanciano l'allarme per il ritardo… - IlBacodaSeta : Nel giorno in cui il presidente Zaia annuncia che dalla prossima settimana il Veneto torna in zona arancione, il da… - News24_it : Covid, Zaia annuncia: “Veneto arancione dalla prossima settimana” - Orizzonte Scuola -