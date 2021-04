Covid, Papa Francesco incontra i clochard in attesa della vaccinazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Papa Francesco ha fatto visita ad alcuni clochard che erano in attesa di essere vaccinati contro il coronavirus nell'atrio dell'aula Paolo VI. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021)ha fatto visita ad alcuniche erano indi essere vaccinati contro il coronavirus nell'atrio dell'aula Paolo VI. su Notizie.it.

