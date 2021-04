Collettivo di studenti fuorisede scrive a Mattarella | vogliamo votare

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – A sei mesi dalle elezioni regionali calabresi, gli studenti e i lavoratori fuorisede scrivono a Sergio Mattarella per chiedergli di poter votare nella città in cui vivono. Alza il tiro dunque il collettivo Peppe Valarioti, che da mesi si batte per garantire la possibilità di votare a distanza, a maggior ragione con una pandemia in corso. Il collettivo, dodici ragazzi non tutti originari della Calabria, è nato un anno fa con lo scopo, tra gli altri, di garantire il voto ai fuorisede, iniziativa intrapresa dopo la scomparsa della presidente Jole Santelli. Proprio ieri, la loro proposta di legge è arrivata in parlamento, sottoposta all’attenzione dei capigruppo dal presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5S).