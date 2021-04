Benevento-Parma | D’Aversa | “Per noi vale sei punti | ho bisogno di tutti”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Torna la Serie A ed è in programma, vero e proprio spareggio salvezza. Robertoha già parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida del Vigorito, che si terrà domani alle 15. Il tecnico dei ducali, incalzato sull’importanza della partita, ha risposto: “Per lorotre, per noi sei, dobbiamo portarla a casa ai costi. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ragionare su noi stessi in questi 52 giorni, per compiere l’impresa. Credo nella squadra, se siamo in questa classifica significa che nonhan dato il massimo. Ora dovremo farlo– continua il tecnico- sono convinto raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo andare lì a vincere, la partita è importante”. L’undici di partenza invece, sembra essere ancora un ...

Commenta per primo Joshua Zirkzee non sarà a disposizione di Roberto D'Aversa per la gara delcontro il. Ecco il comunicato del club ducale: 'Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua ...Al centro della puntata odierna il ritorno del campionato, dopo la pausa per la nazionali, che presenterà per il[?] L'articolo PARMATALK:ultima chiamata. Live ore 18 ...Dove vedere la 29^ giornata di Serie A? La copertura tv delle partite trasmesse da Sky e DAZN per il prossimo turno di campionato La Serie A ritorna in campo dopo il week-end di sosta dedicato agli im ...Lotterà fino alla fine per la salvezza insieme a Torino e Cagliari. Anche il Parma è in netta difficoltà. Benevento e Spezia invece hanno fatto un colpo importante nell’ultimo turno di campionato”.