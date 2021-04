Bari | ragazza di 17 anni confessa | “Coltellate a un uomo dopo un litigio in strada”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unmorto e una minorenne che spiega di essere responsabile. È ancora una vicenda dai contorni poco chiari quella avvenuta ieri sera a. Unadi 17hato di essere la responsabile della morte del 45enne Giuseppe De Mattia. La, interrogata stasera in Questura, era accompagnata dalla madre e alla presenza del difensore, ha raccontato al pm minorile di aver accoltellato l’durante uninavvenuto nella tarda serata di ieri nel quartiere Libertà di. La giovane è stata pri dichiarazioni autoaccusatorie, è stata interrogata in qualità di indagatama sentita come persona informata sui fatti e poi,aver reso. Nell’interrogatorio il pm minorile ...

unadi 17 anni avrebbe accoltellato a morte un parente per questioni legate ad un'eredità: l'uomo era un pregiudicato. Dramma ieri presso il quartiere Libertà di. Un 45enne sarebbe ...... 45 anni, accoltellato ieri in via Ravanas a, nel cuore del quartiere Libertà. A uccidere l'uomo, però, è quanto emerso durante la notte, sarebbe stata unadi soli 17 anni. De Mattia ...“In effetti è un incrocio davvero importante e racchiude mille significati. Non posso nascondere che sono emozionato all’idea di giocare contro un club blasonato come il Bari ...Ha confessato di essere la responsabile della morte del 45enne Giuseppe De Mattia la 17enne interrogata nella serata di venerdì 2 aprile in questura, a Bari. La ragazza, accompagnata dalla madre e all ...