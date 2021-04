Un passo dal cielo 6 – i guardiani, anticipazioni seconda puntata 8 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) anticipazioni seconda puntata della fiction Un passo dal cielo 6 – I guardiani, in onda giovedì 8 aprile 2021 in prima serata su Rai 1: La puntata si intitola Sogni e ossessioni. Camilla, aspirante poliziotta, per un pelo riesce a salvare Manuela da un esplosivo. Chi ce l’ha col commissario? Francesco e gli altri iniziano a indagare, scoprendo la potenziale esistenza di altre bombe, con tutta una serie di indizi che portano verso la vecchia miniera. Per Francesco è giunto il momento trovare un equilibrio tra il desiderio di partire e quello di restare ad aiutare Vincenzo, che intanto è impegnato con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 aprile 2021)della fiction Undal6 – I, in onda giovedì 82021 in prima serata su Rai 1: Lasi intitola Sogni e ossessioni. Camilla, aspirante poliziotta, per un pelo riesce a salvare Manuela da un esplosivo. Chi ce l’ha col commissario? Francesco e gli altri iniziano a indagare, scoprendo la potenziale esistenza di altre bombe, con tutta una serie di indizi che portano verso la vecchia miniera. Per Francesco è giunto il momento trovare un equilibrio tra il desiderio di partire e quello di restare ad aiutare Vincenzo, che intanto è impegnato con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

