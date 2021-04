TERREMOTO Adriatico | sciame sismico durerà mesi

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la forte scossa didel 27 marzo in pieno, pari a 5.6 di magnitudo Richter e avvertita in molte parti del Centro-Sud, i sismografi hanno registrato almeno un centinaio di scosse in tre giorni. La tendenza è comunque a calare sia come intensità che come numero. Localizzazione deldi magnitudo 5.6 del 27 marzo, percepita lungo tutta la costa adriatica (fonte: INGV)Alcune di queste repliche hanno raggiunto una magnitudo superiore a 4, percepite ancora in alcune aree della terraferma delle coste adriatiche, specie sul Gargano. L’epicentro di questi terremoti è infatti in pienoa nord del Gargano, con profondità di 60 chilometri. In realtà le scosse effettive sarebbero molto più numerose, perché i primi sismografi utili si trovano lungo la costa ad oltre 60 chilometri di ...