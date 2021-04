Spionaggio, il Gip convalida l'arresto di Walter Biot: l'ufficiale a Regina Coeli (Di giovedì 1 aprile 2021) L'esito era scontato, tanto più che l'ufficiale arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Walter Biot, il capitano di Fregata della Marina ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) L'esito era scontato, tanto più che l'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ordinanza di custodia cautelare in carcere per, il capitano di Fregata della Marina ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biot, l'ufficiale della Marina militare arrestato per spionaggio, non risponde al gip, il difensore chiede i domiciliari #ANSA - TgLa7 : ??#Spionaggio Italia-Russia: gip convalida arresto, #Biot resta in carcere - DanieleDann1 : ?? #Spionaggio: Resta in carcere Walter #Biot, il militare arrestato ieri per l'accusa di spionaggio. Non risponde a… - serenel14278447 : Spionaggio russo, l'ufficiale Biot non risponde al gip di Roma: convalidato l'arresto. I due russi espulsi hanno la… - fabbri333 : Gip, trovati documenti riservatissimi. Walter Biot: 'Frastornato, ma chiarirò' -