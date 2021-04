Salvini e Orbàn hanno un obiettivo | spostare a destra il Ppe

(Di giovedì 1 aprile 2021) “è nostro eroe perché da ministro ha fermato i migranti”, dice Viktor Orban al termine del vertice di Budapest con il leader della Lega e il premier polacco Mateusz Morawiecki. Ma le lusinghe del premier ungherese verso Matteonon sono la novità dell’incontro a tre. La novità è che il leghista sia riuscito, tramite l’amico Orban, a ottenere ‘udienza’ con Morawiecki, esponente del Pis di Jaroslaw Kaczynski. I tre annunciano un progetto di lunga gittata, dicono di puntare al “rinascimento europeo”, intanto puntano a ipotecare il Ppe spingendolo più a. Ma, per capire, vale la pena chiedersi: cosa è cambiato dal gennaio 2019, quando Kaczynski accettò di incontrarea Varsavia ma respinse con decisione il suo invito a formare un gruppo unico di sovranisti al Parlamento europeo, per via dei ...

No, il tentativo è un altro e fa leva su altre novità intervenute da quel lontano gennaio 2019, quandofu ricevuto da Kaczynski in una fredda Varsavia, con qualche manifestante che lo accolse ...Cosìa Budapest dopo l'incontro coi premier di Ungheria e Polonia,Orban e Morawiecki. "Ci proponiamo come nucleo storico e alternativo a una sinistra che mette in discussione le radici dell'...