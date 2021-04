Roma, tra spari e coltellate si continua a spacciare: altri cinque arresti (Di giovedì 1 aprile 2021) Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sul fronte del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare a Tor Bella Monaca, teatro nei giorni scorsi anche di un grave fatto di sangue nel corso del quale è stato ferito un uomo coinvolto in passato in diverse indagini per droga. Anche nella giornata di ieri, in via dell’Archeologia, a pochi passi dove sono stati esplosi i colpi di pistola lo scorso 30 marzo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito un blitz che, in un colpo solo, ha consentito di arrestare, in flagranza, 5 persone. Il tutto, come sempre, perfettamente coordinato per rifornire il “mercato”. Tutto era pensato nei minimi particolari, dalla gestione della “clientela”, ai nei ruoli che ognuno di loro ricopriva nell’attività di spaccio. Un sistema di spaccio più che collaudato Un sistema perfettamente oleato e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sul fronte del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare a Tor Bella Monaca, teatro nei giorni scorsi anche di un grave fatto di sangue nel corso del quale è stato ferito un uomo coinvolto in passato in diverse indagini per droga. Anche nella giornata di ieri, in via dell’Archeologia, a pochi passi dove sono stati esplosi i colpi di pistola lo scorso 30 marzo, i Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hanno eseguito un blitz che, in un colpo solo, ha consentito di arrestare, in flagranza, 5 persone. Il tutto, come sempre, perfettamente coordinato per rifornire il “mercato”. Tutto era pensato nei minimi particolari, dalla gestione della “clientela”, ai nei ruoli che ognuno di loro ricopriva nell’attività di spaccio. Un sistema di spaccio più che collaudato Un sistema perfettamente oleato e ...

