Roma, le ultime da Trigoria: Smalling e Mkhitaryan lavorano a parte

La Roma si è allenata oggi a Trigoria per preparare la sfida contro il Sassuolo: Smalling e Mkhitaryan lavorano a parte

La Roma si è allenata a Trigoria per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Come avvenuto nei giorni scorsi Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente mentre Cristante e Kumbulla hanno svolto terapie e lavoro personalizzato. I giocatori rientrati dalle nazionali sono stati isolati precauzionalmente in attesa dell'esito dei tamponi.

