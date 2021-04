Recovery Plan, Franco: 'Rafforzare imprese e turismo resta fondamentale' (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro dell'Economia Daniele Franco interviene al Senato per la discussione sul Recovery Plan: 'Dobbiamo far sì che i giovani e le imprese siano al centro del nostro sforzo di ripresa'. 'Mi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro dell'Economia Danieleinterviene al Senato per la discussione sul: 'Dobbiamo far sì che i giovani e lesiano al centro del nostro sforzo di ripresa'. 'Mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, Franco: 'Rafforzare imprese e turismo resta fondamentale' Il ministro dell'Economia Daniele Franco interviene al Senato per la discussione sul Recovery Plan: 'Dobbiamo far sì che i giovani e le imprese siano al centro del nostro sforzo di ripresa'. 'Mi riferisco qui alle imprese di tutti i settori - dice Franco - , il manifatturiero, i ...

Recovery plan: Franco, grande occasione per avviare processo crescita duratura ... Daniele Franco, nella replica nell'Aula del Senato, sulla Relazione parlamentare sul Recovery plan, sottolineando le indicazioni "costruttive e preziose" emerse dal dibattito parlamentare. "La buona ...

Recovery Plan, le 10 priorità degli ambientalisti FIRSTonline Recovery Plan: la Camera approva la risoluzione di maggioranza Risoluzione di maggioranza sul Recovery Plan approvata: il ministro dell'Economia Franco prevede spazio anche per i progetti esclusi PNRR.

