Probabili formazioni Benevento - Parma | aggiornamenti

(Di giovedì 1 aprile 2021)- Neltanti dubbi per Inzaghi , soprattutto legati alle condizioni dei reduci dalle nazionali: da verificare le condizioni di Gaich e Glik . Non c'è certezza neanche per il modulo. ...

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Spezia: aggiornamenti: Luis Alberto da valutare per Inzaghi. Italiano punta su Marchizza… - TuttoFanta : L'ANALISI SULLE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 29° GIORNATA DI FANTACALCIO - INTER291103 : RT @internewsit: ?? #WEEKCHAT, appuntamento ??LIVE con la redazione di Inter-News, giovedì 1 aprile alle 19:30! ?? Parleremo del nuovo logo,… - ilveggente_it : ?? #SERIEB | Apre la 31° giornata del campionato cadetto lo scontro salvezza al #SanVitoGigiMarulla tra #Cosenza ed… - tuttoatalanta : Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese: Gasp recupera Gosens. Attesa per Toloi e Pessina… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

GENOVA - Ballottaggio nel Genoa tra Shomurodov e Destro . Fiorentina : subito in campo Amrabat dopo il rientro dal Marocco, da ieri a Firenze anche Vlahovic che oggi torna ad ...BENEVENTO - Nel Benevento tanti dubbi per Inzaghi , soprattutto legati alle condizioni dei reduci dalle nazionali: da verificare le condizioni di Gaich e Glik . Non c'è certezza neanche per il modulo. ...Venezia-Reggina è una partita di Serie B e si gioca venerdì alle 19: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Probabili formazioni. Sabato, Stadio Vigorito, ore 15 . BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. Allenato ...