Piazzapulita | anticipazioni 1 aprile 2021

(Di giovedì 1 aprile 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 1, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il numero di morti per covid che non cala; i privilegiati del vaccino; i dubbi su Astrazeneca.: ospiti 1Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) Guido Rasi; il Presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta; il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini; il leader di Azione Carlo Calenda; Beatrice Lorenzin (PD); il Segretario di Sinistra Italiana ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piazzapulita anticipazioni

MAM-e

... attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5 La pupa e il secchione e viceversa , in onda alle 21.20 su Italia 1(...... in onda alle 21.05 su Rai 2 Diritto e rovescio (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5(...Piazzapulita ritorna domani giovedì 1 aprile in prima serata su La7. Conduce il giornalista Corrado Formigli. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata prevista per domani giovedì 1 aprile.Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 marzo 2021, a partire dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ...