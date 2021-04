Pesce d’Aprile a Piné: la frazione Ferrari diventa… Mercedes (Di giovedì 1 aprile 2021) C'era da aspettarselo. Oggi 1 aprile è giornata di scherzi. Anche a Baselga di Piné, comune italiano in provincia di Trento, c'è chi ha colto l'occasione per scherzare. Vittima, in questo caso, la nota frazione di Ferrari che, per oggi, si è trasformata in... Mercedes.Pesce d'Aprile a Piné: frazione Ferrari diventa MercedesNiente più Ferrari, il cartello stradale viene sostituito da uno col nome Mercedes. E così che la frazione Ferrari, località sull’Altopiano di Piné, si trasforma prendendo il nome dei rivali Mercedes. L'autore dello scherzo, Bansky, celebre artista e writer di fama mondiale, ha anche deciso di firmare il suo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) C'era da aspettarselo. Oggi 1 aprile è giornata di scherzi. Anche a Baselga di, comune italiano in provincia di Trento, c'è chi ha colto l'occasione per scherzare. Vittima, in questo caso, la notadiche, per oggi, si è trasformata in...d'Aprile adiventaNiente più, il cartello stradale viene sostituito da uno col nome. E così che la, località sull’Altopiano di, si trasforma prendendo il nome dei rivali. L'autore dello scherzo, Bansky, celebre artista e writer di fama mondiale, ha anche deciso di firmare il suo ...

