Pasqua 2021 | Viminale | più controlli su spostamenti | parchi e litorali

(Di giovedì 1 aprile 2021)rafforzati sugliin vista di, quando l’Italia sarà tutta in zona rossa. Attenzione anchee aree a rischio assembramenti. Così ildopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso del quale è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale. “In vista delle Festivitàli, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, ...

Dovrebbe presumibilmente riunirsi dopoil CdA di Atlantia , per l'esame dell'offerta d'acquisto dell' 88,06% di Autostrade per l'... 01 - 04 -02:11...annunciato che lo screening "Sardi e Sicuri" ricomincerà dopoa Sassari, dove stanno nascendo alcuni focolai. "Lo screening - chiarisce - è ancora l'unica vera prevenzione" . 1 aprileMa non solo: sembra tramontare per loro l’idea di una proroga che possa consentire di restare aperti dopo Pasqua anche in zona rossa, come invece era stato ventilato in un primo momento. (AlVolante) ...Il sindaco della città di Cento, Fabrizio Toselli, con un messaggio alla cittadinanza ha chiesto che durante tutto il periodo di Pasqua possa esserci il più completo rispetto delle regole per ...