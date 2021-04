MotoGP GP Doha 2021, Vinales avverte: “Lo capiremo da altre piste se possiamo lottare per il titolo” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Dobbiamo guidare in tante altre piste per vedere se la moto può lottare per la vittoria del campionato. Ma la moto funziona, soprattutto in alcuni punti e questo è importante. E’ comunque ancora presto, abbiamo dati solo su una pista. A Portimao, dove abbiamo faticato l’anno scorso, vedremo i passi in avanti che abbiamo fatto in maniera più concreta”. Lo ha detto Maverick Vinales in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Doha di MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. Lo spagnolo della Yamaha, vincitore nella gara d’esordio, è il grande favorito anche per il secondo GP. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “Dobbiamo guidare in tanteper vedere se la moto puòper la vittoria del campionato. Ma la moto funziona, soprattutto in alcuni punti e questo è importante. E’ comunque ancora presto, abbiamo dati solo su una pista. A Portimao, dove abbiamo faticato l’anno scorso, vedremo i passi in avanti che abbiamo fatto in maniera più concreta”. Lo ha detto Maverickin conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didisul circuito di Losail, in Qatar. Lo spagnolo della Yamaha, vincitore nella gara d’esordio, è il grande favorito anche per il secondo GP. SportFace.

