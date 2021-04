Lucas Torreira spiazza tutti: “Non voglio più giocare in Europa!” (Di giovedì 1 aprile 2021) Lucas Torreira è stato di recente vittima di un grave lutto familiare: la madre, infatti, ha perso la vita a causa del Covid. L'ex calciatore di Sampdoria e Arsenal, oggi in forza all'Atletico Madrid, è intervenuto nel corso di un'intervista ad Espn dove, tra le altre cose, ha parlato del suo prossimo futuro: "Vorrei andare a giocare al Boca, è qualcosa che ho dentro di me, lo ha detto anche mio padre piangendo. Non voglio più giocare in Europa, i soldi non sono tutto. Il mio cartellino costa molti soldi, ma spero che i club si accordino almeno per il prestito. Adesso tornerò a Madrid dove finiremo la stagione e speriamo di vincere la Liga".Nel corso delle ultime sessioni di calciomercato si è parlato molto di Torreira e di un suo possibile ritorno in Serie A. In particolare, il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021)è stato di recente vittima di un grave lutto familiare: la madre, infatti, ha perso la vita a causa del Covid. L'ex calciatore di Sampdoria e Arsenal, oggi in forza all'Atletico Madrid, è intervenuto nel corso di un'intervista ad Espn dove, tra le altre cose, ha parlato del suo prossimo futuro: "Vorrei andare aal Boca, è qualcosa che ho dentro di me, lo ha detto anche mio padre piangendo. Nonpiùin Europa, i soldi non sono tutto. Il mio cartellino costa molti soldi, ma spero che i club si accordino almeno per il prestito. Adesso tornerò a Madrid dove finiremo la stagione e speriamo di vincere la Liga".Nel corso delle ultime sessioni di calciomercato si è parlato molto die di un suo possibile ritorno in Serie A. In particolare, il ...

