L’ingegneria italiana conquista Cipro Ecco l’alleanza Saipem-Hyperion

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il gas chiama,risponde. E nel mare didi gas ce ne è tanto. Per questo la controllata di Eni (30,5%) e la cipriotaSystems Engineering, unica società locale attiva nell’Oil&Gas, hanno deciso di allearsi per creareEastmed Engineering, impresa a controllo congiunto con sede a. Con il mondo prossimo all’addio agli idrocarburi tradizionali, la ricerca di gas diventa il principale driver dell’esplorazione globale. E orapunta dritto allo specchio di mare circostante Nicosia, quella Zona economica esclusiva (Zee, un’area del mare, adiacente alle acque territoriali, in cui uno Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali) dove negli anni sono venuti alla luce importanti giacimenti di gas. La ...