Lego | è caccia ai trafficanti di mattoncini | “Mercato più redditizio della droga | soprattutto i pezzi rari”

(Di giovedì 1 aprile 2021) La polizia francese sta indagando su un caso di traffico illegale internazionale piuttosto particolare, non sono armi nébensì giocattoli e, nella fattispecie, costruzioni. Stando a quanto riportato dal Guardian, l’indagine è stata lanciata dopo che gli agenti nel giugno scorso avevano arrestato tre persone che stavano rubando scatole diin un negozio di giocattoli a Yvelines, fuori Parigi. Sotto interrogatorio, i tre sospetti avrebbero confessato di far parte di una squadra europea specializzata proprio nel furto didi, particolarmente ricercati dai collezionisti. Investire in questinon è una novità, tuttavia questodi nicchia ha raggiunto numeri stellari con la pandemia. “Le persone hanno più tempo a ...

Advertising

edoeduorg : Ritrovamenti importanti - oggi è caccia ai pezzi! Dovrei averli ancora...speriamo! @LEGO_Group #LEGO #legospace -

Ultime Notizie dalla rete : Lego caccia

Il Fatto Quotidiano

Perfetto per essere esposto in casa di ogni appassionato della saga di Star Wars che voglia immedesimarsi in un pilota diMarvel #76165 Casco di Iron Man - 64,99 su.com Ricrea il ......Bennacer e Castillejo al posto di Tonali e Saelemaekers al 61 e la squadra centra un altrocon ... I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani reagiscono andando adel pareggio verso il 14 ...Poi, rivolgendosi in un momento più leggero a un pilota australiano di base nel Regno Unito fra le file di uno squadrone di caccia Typhoon, gli ha chiesto a bruciapelo se fosse mai stato “spedito a ...Poi, rivolgendosi in un momento più leggero a un pilota australiano di base nel Regno Unito fra le file di uno squadrone di caccia Typhoon, gli ha chiesto a bruciapelo se fosse mai stato “spedito a ...