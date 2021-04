La lunga storia dell’antico Monte della Pietà di Napoli è in vendita (Di venerdì 2 aprile 2021) Di nuovo in vendita, l’antico Monte di Pietà di Napoli è in via di cessione. Intesa Sanpaolo ci aveva già provato nel 2017, adesso la trattativa con la società di lavoro interinale Generazione vincente è molto avanti. Ma in città si attende che la regione intervenga per far valere la prelazione acquisendo il bene al patrimonio pubblico. Anzi, i malpensanti ritengono che l’atto di vendita al privato sia servito a far salire il prezzo. Del resto l’edificio è vincolato così … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 aprile 2021) Di nuovo in, l’anticodidiè in via di cessione. Intesa Sanpaolo ci aveva già provato nel 2017, adesso la trattativa con la società di lavoro interinale Generazione vincente è molto avanti. Ma in città si attende che la regione intervenga per far valere la prelazione acquisendo il bene al patrimonio pubblico. Anzi, i malpensanti ritengono che l’atto dial privato sia servito a far salire il prezzo. Del resto l’edificio è vincolato così … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

OptaPaolo : 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO n… - tigella : Oggi @XrItaly lancia la nuova campagna contro la finanza fossile. Quella di spostare i soldi verso banche più 'etic… - OptaPaolo : 6 - L'Italia ha registrato la sua striscia più lunga di clean sheet di fila in trasferta nella sua storia (sei), su… - L1GHTSXUP : @_harrymysun è una storia trooooooooppo lunga - grazianoresteg2 : RT @RaiNews: La storia dei 'pesci di aprile' è lunga e costellata di aneddoti divertenti, almeno per chi ha ideato gli scherzi #1aprile ht… -