La biostampa 3D per realizzare vasi sanguigni

(Di giovedì 1 aprile 2021) Una nuova strategia grazie alla3D per generare nuoviin organismi viventi, evitando l’immunorigetto Uno studio interdisciplinare, che vede coinvolti l’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano (Cnr-Itb) e la Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (Ingm), ha reso possibile lo sviluppo di una strategia per generare nuovi… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ecplanet : Generare vasi sanguigni mediante biostampa 3D -

Ultime Notizie dalla rete : biostampa per

Corriere Nazionale

La costata di carne coltivata in laboratorio mostra il potenziale della3D israeliana Vai all'approfondimento In molti casi, e soprattutto all'inizio dello sviluppo della tecnologia,...... Cancro: predizioni personalizzate con un prelievo di sangue Creare vasi sanguigni con la3D Il mondo con i miei occhi Gastruloidi: una nuova frontierala ricerca Le Scienze - Marzo Il ...Dalla ricerca scientifica italiana arriva una nuova strategia per creare vasi sanguigni in organismi viventi con la biostampa 3D, evitando l’immunorigetto. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito di ...Uno studio interdisciplinare, che vede coinvolti l’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano (Cnr-Itb) e la Fondazione istituto nazionale di genetica molecolar ...