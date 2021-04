Inghilterra, ogni giorno è buono per segnare… il curioso record di Harry Kane (Di giovedì 1 aprile 2021) Una serata davvero preziosa per l'Inghilterra e per il suo bomber Harry Kane. La vittoria contro la Polonia per 2-1 ha regalato tre punti preziosi ai Tre Leoni nella classifica del girone di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar ma ha anche portato due curiosi record per il centravanti classe 1993.I record di Kanecaption id="attachment 1115331" align="alignnone" width="833" Kane (getty images)/captionCon la rete su calcio di rigore segnata con la sua Nazionale, Harry Kane, ancora una volta decisivo per i suoi, ha siglato quello che è diventato il decimo gol su penalty con l'Inghilterra. Una rete che gli vale un primato unico: nessuno ne ha segnati di più. Alle sue spalle c'è l'ex centrocampista Frank Lampard con ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Una serata davvero preziosa per l'e per il suo bomber. La vittoria contro la Polonia per 2-1 ha regalato tre punti preziosi ai Tre Leoni nella classifica del girone di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar ma ha anche portato due curiosiper il centravanti classe 1993.Idicaption id="attachment 1115331" align="alignnone" width="833"(getty images)/captionCon la rete su calcio di rigore segnata con la sua Nazionale,, ancora una volta decisivo per i suoi, ha siglato quello che è diventato il decimo gol su penalty con l'. Una rete che gli vale un primato unico: nessuno ne ha segnati di più. Alle sue spalle c'è l'ex centrocampista Frank Lampard con ...

