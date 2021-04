Il Sassuolo a sorpresa: out i tre big “in via precauzionale” (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la positività al Covid-19 di quattro membri dello staff tecnico della Nazionale, i club di Serie A si stanno cautelando Dopo la vittoria dell‘Italia contro la Lituania per 0-2 grazie alla reti di Sensi e di Immobile su calcio di rigore, la FIGC ha comunicato la positività Covid-19 di quattro membri dello staff tecnico. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la positività al Covid-19 di quattro membri dello staff tecnico della Nazionale, i club di Serie A si stanno cautelando Dopo la vittoria dell‘Italia contro la Lituania per 0-2 grazie alla reti di Sensi e di Immobile su calcio di rigore, la FIGC ha comunicato la positività Covid-19 di quattro membri dello staff tecnico. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AndreazaccaAZ38 : RT @CorSport: Sorpresa #Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la #Roma' ?? - CorSport : Sorpresa #Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la #Roma' ?? - Star_70_ : Sassuolo, il blitz a sorpresa e il saluto di Francesco Totti - sportli26181512 : Sorpresa Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la Roma': Il club per motivi precauzionali legati all… - salvione : Sorpresa Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la Roma' -