Il cuore di Scott Kelly si è rimpicciolito dopo un anno sulla Stazione spaziale (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo spazio provoca alterazioni nel corpo umano a livello cellulare e organico, e anche alle dimensioni del cuore. A confermarlo ulteriormente un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo spazio provoca alterazioni nel corpo umano a livello cellulare e organico, e anche alle dimensioni del. A confermarlo ulteriormente un nuovo studio pubblicatorivista Circulation, ...

Advertising

pratofioritoe : @giulsbarauau00 ama alcune sono di amici, ma mi piacciono particolarmente.. comunque puoi anche scrivermi in privat… - gxallavichx : sempre avuto un gran cuore. Sempre. Stasera siamo qui perché quell'imbranato di mio figlio aveva deciso di trascina… - giovannicaprara : Spazio, gemelli astronauti: il cuore di Scott Kelly si è ristretto. «Effetti dell’anno passato in orbita» - Frankiessl1900 : Il cuore dell'astronauta Scott Kelly si è rimpicciolito. - sejcapsq : il modo in sto versando tutte le mie lacrime guardando video sulle uniche ship della Marvel che hanno tutto il mio… -