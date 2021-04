Giulia Grillo, proposta di legge sulla licenza obbligatoria (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – La parlamentare del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo (foto), ex ministra della salute, ha depositato una proposta di legge alla camera per inserire l’utilizzo della licenza obbligatoria nell’ordinamento italiano “in caso di crisi sanitarie come quella che stiamo vivendo. Dobbiamo garantire il vaccino a tutti, solo così potremo uscire dalla pandemia”, scrive la Grillo. “Non possiamo permettere che un calo delle forniture comprometta la campagna vaccinale”, aggiunge l’esponente pentastellata. “Il mondo ha bisogno di circa 11 miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus per immunizzare il 70% della popolazione mondiale, ipotizzando due dosi a persona. Non possiamo più perdere un solo minuto”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – La parlamentare del Movimento 5 Stelle(foto), ex ministra della salute, ha depositato unadialla camera per inserire l’utilizzo dellanell’ordinamento italiano “in caso di crisi sanitarie come quella che stiamo vivendo. Dobbiamo garantire il vaccino a tutti, solo così potremo uscire dalla pandemia”, scrive la. “Non possiamo permettere che un calo delle forniture comprometta la campagna vaccinale”, aggiunge l’esponente pentastellata. “Il mondo ha bisogno di circa 11 miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus per immunizzare il 70% della popolazione mondiale, ipotizzando due dosi a persona. Non possiamo più perdere un solo minuto”. L'articolo L'Opinionista.

