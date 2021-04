Giulia De Lellis ai Soliti Ignoti, la battuta di Amadeus: “Io per avere qualche follower in più…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia De Lellis torna prepotentemente sulla scena televisiva, mai abbandonata d’altronde dopo il successo di Uomini e Donne, ed è l’ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti. L’influencer partecipa per beneficienza e non mancano battute del conduttore riguardo alla sua incredibile popolarità sui social. Giulia De Lellis ne ha parlato anche con Maurizio Costanzo, da cui è andata proprio per parlare del successo del suo lavoro, di cui ha spiegato i motivi. Giulia De Lellis: la battuta di Amadeus ai Soliti Ignoti Giulia De Lellis ha giocato nel famoso quiz show su Rai 1, condotto da Amadeus, dove ha portato molto del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021)Detorna prepotentemente sulla scena televisiva, mai abbandonata d’altronde dopo il successo di Uomini e Donne, ed è l’ospite diai. L’influencer partecipa per beneficienza e non mancano battute del conduttore riguardo alla sua incredibile popolarità sui social.Dene ha parlato anche con Maurizio Costanzo, da cui è andata proprio per parlare del successo del suo lavoro, di cui ha spiegato i motivi.De: ladiaiDeha giocato nel famoso quiz show su Rai 1, condotto da, dove ha portato molto del ...

Advertising

peppeleonelli : Tweet di apprezzamento per Giulia De Lellis perchè se lo merita #giuliadelellis #gdl - itsmc17 : RT @SottonaE: P: Gli ho risposto alla Giulia de lellis Vai a giocare un po più in là ???? URLALO PIER URLALOOOO #prelemi - hrdcrimar : RT @SottonaE: P: Gli ho risposto alla Giulia de lellis Vai a giocare un po più in là ???? URLALO PIER URLALOOOO #prelemi - SottonaE : P: Gli ho risposto alla Giulia de lellis Vai a giocare un po più in là ???? URLALO PIER URLALOOOO #prelemi - mxhlzlnbr : RT @nongiocoabocce: esce il film su Giulia de Lellis e non abbiamo ancora avuto un documentario su Harry Styles. Capite perché il mondo non… -